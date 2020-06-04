رجل يجبر رئيس وزراء أستراليا على الخروج من حديقه منزله أثناء لقاء على الهواء.. فيديو

طلب رجل من رئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون، الخروج من حديقة منزله أثناء الإدلاء بتصريح صحفي يبث على الهواء، وصدم رئيس الوزراء الأسترالى للحظات عندما سمع صوت رجل يطلب منه الخروج من حديقة منزله المزروعة حديثا، أثناء إعلانه عن حزمة تحفيزية حكومية فى ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وطلب المزارع من رئيس الوزراء والصحفيين الخروج من حديقة منزله خوفا من تدمير الأعشاب المزروعة حديثا، ما سبب موقفا مضحكا سجلته عدسات الكاميرات، بحسب وكالة "رويترز".

الملفت أن رئيس الوزراء استقبل طلب المواطن برحابة صدر، وطلب من الصحفيين الابتعاد عن حديقة المنزل، وتراجع للخلف، ليعيد استكمال تصريحاته من جديد.

سافر موريسون إلى موقع بناء جديد للمنازل على بعد 28 كم جنوب كانبيرا ليعلن أن حكومته ستنفق ما يقرب من 700 مليون دولار أسترالي (480 مليون دولار) لدعم قطاع البناء الذي تضرر بشدة من جائحة الفيروس التاجي.

وقال موريسون لصاحب المنزل "آسف يا عزيزي"، ليبادر الرجل بإرسال إشارة إعجاب بيده لرئيس الوزراء وللحضور قائلا: "كل شيء على ما يرام"، بحسب مشاهد الفيديو التي تصور الحادثة.