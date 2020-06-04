اليوم السابع
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رئيس مدينة فاقوس بالشرقية يقود حملة لتطهير الشوارع لمكافحة كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 10:00 ص
رئيس مدينة فاقوس بالشرقية يقود حملة لتطهير الشوارع لمكافحة كورونا حملة تعقيم ليلا بمجلس مدينة فاقوس بالشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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نفذت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، مساء أمس، حملة تطهير وتعقيم شوارع المدينة خلال فترة الحظر، وأشرف علي الحملة اللواء ضياء أبو العزم، رئيس مجلس مركز ومدينة فاقوس، في إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة حرصا على سلامتهم وتجنب إصابتهم بالأمراض الفيروسية المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

شارك في الحملة "عبادة محمد عبادة نائب رئيس المركز، وأشرف فتحي مدير إدارة تحسين البيئة وإبراهيم موسى مسئول إدارة شئون البيئة بالمحلس، وأسفرت الحملة على تطهير منطقة أحمد حلمى ومحيط مستشفى شريف عمر، للحفاظ علي سلامة المواطنين ولمواجهة فيروس كورونا وغيره من الفيروسات المعدية والحد من انتشارة حفاظا على الصحة العامة .

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلي  التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى استجابتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها.

وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن استعدادات مواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.


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حملة تعقيم ليلا

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