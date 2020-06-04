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رئيس مدينة فارسكور الجديد: سعيد بالعودة للعمل بدمياط بعد 23 عاما

الخميس، 04 يونيو 2020 05:31 م
رئيس مدينة فارسكور الجديد: سعيد بالعودة للعمل بدمياط بعد 23 عاما اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
دمياط - عبده عبد البارى

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عبر اللواء وحيد إبراهيم المتولى رضوان رئيس حى شرق الإسكندرية، والذى تم تعيينه رئيسا لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، عن سعادته للعودة إلى دمياط بعد 23 عاما.

وأكد رضوان فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أنه كأحد ضباط الشرطة، عمل فى دمياط لمدة 9 سنوات رئيسا للمباحث بمركز الزرقا وكفر سعد ودمياط ، وغادرها عام 1997 للعمل بمحافظة الشرقية ، ثم الإدارة العامة لمكافحة الآداب.

وأوضح رضوان أنه شغل منصب رئيس رئيس حى شرق الإسكندرية لمدة 3 سنوات، قائلا : "لست غريبا على أهل دمياط ، حيث أننى من مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية المجاورة لمحافظة دمياط." 

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية والتى تضمنت 161 قيادة تضم 13 سكرتيرا عاما، و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة، و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة، و60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019 .

وجاء ضمن هذه الحركة تعيين اللواء وحيد ابراهيم المتولى رضوان رئيس حى شرق الاسكندرية والذى تم تعيينه رئيسا لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط.


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