اليوم السابع
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رئيس مدينة شبين القناطر الجديد: أولوياتى النظافة والقضاء على تعديات الأراضى

الخميس، 04 يونيو 2020 09:03 م
رئيس مدينة شبين القناطر الجديد: أولوياتى النظافة والقضاء على تعديات الأراضى اللواء خالد محمدى رئيس مدينة شبين القناطر الجديد بمحافظة القليوبية
القليوبية نيفين طه

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قال اللواء خالد محمدى رئيس مدينة شبين القناطر الجديد بمحافظة القليوبية، إنه تلقى خبر انتقاله من رئيس حى السلام بمحافظة القاهرة إلى رئيس مدينة شبين القناطر، بكل ترحاب، مشيرا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن كونه ضابط شرطة ومسئول يعمل بأى مكان لخدمة وطنه، والأهم لديه رفعة البلد وعلو شأنها، وأن نكون على قدر المسؤولية المكلفين بها.

 

وأكد محمدى، أنه من أولويات عمله الاهتمام بالنظافة خاصة فى ظروف فيروس كورونا المستجد، فضلا عن القضاء على التعديات على الأراضى الزراعية وحمايتها، منوها إلى أنه سيتسلم مهام عمله منذ بداية الأسبوع المقبل.

 

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن حركة تنقلات قيادات الادارة المحلية والتى تتضمنت حوالى 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة .

 

ووجه شعراوى، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم فى حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى ازالة التعديات على اراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير .

 

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكداً على أن الإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.


المحليات

شبين القناطر

امن القليوبية

اخبار مصر

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