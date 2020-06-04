رئيس مدينة المنيا: هدفى تحقيق رضا المواطن عن الخدمات

المنيا - حسن عبد الغفار

قال العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هدفه الأول فى مرحلته الجديدة بعد تعيينه رئيسا لمركز ومدينة المنيا الاهتمام بالمواطن وتقديم الخدمات العامة التى تليق به والهدف الأساسى تحقيق رضاء المواطن على الخدمات التى تقدمها له الدولة، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأجندة القادمة تتضمن الكثير من الملفات أهمها مقاومة البناء المخالف وتحقيق الانضباط العام فى جميع المصالح التى تخضع لرئاسة المركز والمدينة .

وأشار إلى أن الأيام التى نعيش فيها لا تتحمل التقاعس أو التهاون لذلك ستكون هناك جولات ميدانية يوميه بمرافقة رؤساء المجالس القروية لجميع المناطق وسوف تشمل العزب والنجوع ،هذا بالإضافة إلى تقسيم العمل داخل المركز والمدينة حتى يعلم كل واحد مسئولياته ويثاب أو يحاسب عليها .

وأكد على أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية ،وكذلك خلق صف ثانى من القيادات يتحمل المسئولية لتحقيق الإنجاز الذى يطمح إليه المواطن.

كما طالب أبو كريشه جميع المواطنين بالتعاون مع المسئولين لتحقيق التنمية وإنجاز الأعمال، لافتا إلى أن المواطن هو أساس العمل ونحن جئنا لخدمتهم وقال سنعمل ليل نهار من أجل المواطن وتحقيق رضاه ،لافتا أن ذلك ياتى تحت رئاسة اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ،الذى يبذل جهدا كبيرا من أجل المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

يذكر أن العقيد محمد صلاح كان يعمل مدير امن ديوان محافظة المنيا ثم تم تعيينه رئاسة مجلس مدينة ابوقرقاص ، وفى حركة وزارة التنمية المحلية تم تعيينه رئيسا لمركز ومدينة المنيا .