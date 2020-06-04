رئيس مدينة الأقصر : مواصلة تنفيذ حملات النظافة بشارع أحمد عرابى بحى جنوب

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة الكبرى لرفع مخلفات القمامة والأتربة على مدار الأسبوع الجاري لخدمة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة إستكمال الحملات بصورة يومية لتجميل شوارع المدينة أمام الأهالى.

وأضاف العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، فى بيان أنه تم إستكمال الحملات، بشارع أحمد عرابي وتفرعاته، وتم تنفيذ حملات النظافة الشاملة والمكثفة خلال بمنطقة حي جنوب بقيادة سمير سعود نائب رئيس الحي لشئون قطاع النظافة، حيث تم تنفيذ الأعمال على مدار 24 ساعة يومياً بالشارع، بدءاً من مسجد صلاح الدين مروراً بمنطقة سكن الدريسة وصولاً حتى موقف سرفيس أرمنت، وذلك بالتنسيق مع حملة المعدات للإرتقاء بمستوى منظومة النظافة داخل الحي.

كما وجه رئيس مدينة الأقصر، كافة رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات والإزالات بالمدينة، وكذلك المحافظة على إستمرارية تفريغ الحاويات أولاً بأول مع مد كل حي على حدة بالمعدات واللوادر اللازمة لإنجاز المهام للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر.

وأوضح العميد أيمن الشريف، أنه واصل قطاع النظافة بالحي جهود عمليات رفع المخلفات وتم رفع حوالي 60 طن تقريباً من شارع أحمد عرابي وتفرعاته، وذلك بدءاً من مسجد صلاح الدين مرورا بمنطقة سكن الدريسة ومدافن طيبة وصولا حتى موقف سرفيس أرمنت، وتم إستكمال أعمال النظافة بالحي حتى تمكنت الورديات الصباحية والمسائية من تنفيذ مهام عملها بنجاح لظهور الحى بالمظهر اللائق.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على استمرار التواجد الميداني، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق، وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث بكافة شوارع الأحياء المختلفة، مشدداً على كافة رجال أجهزته التنفيذية وقطاعات النظافة بالأحياء بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم وأنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، ومن جانب آخر وجه الشريف برش وتطهير الحاويات، وأيضاً إستكمال رش وتطهير شوارع مدينة الأقصر والأماكن العامة حفاظا على صحة المواطنين.