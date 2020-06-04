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رئيس مدينة أشمون الجديد: بابى مفتوح لأى مواطن فى أى وقت

الخميس، 04 يونيو 2020 05:10 م
رئيس مدينة أشمون الجديد: بابى مفتوح لأى مواطن فى أى وقت اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
المنوفية - محمود شاكر

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أعرب الدكتور ياسر عبد المنعم الجندى رئيس مركز ومدينه أشمون الجديد، عن سعادته الغامرة بتولية منصب رئيس مدينة أشمون فى الحركة الأخيرة للمحليات، وقال الجندى ، أنه يتشرف بالعمل فى مركز أشمون ، والذى يعتبر من أكبر مراكز الجمهوريه ، لافتا إلى أنه سيسعى للوصول إلى كل شخص فى أشمون، مؤكدا أن باب مجلس المدينة مفتوح للجميع وفى أى وقت.

وأكد الجندى ، أنه سيسعى إلى القضاء على كافة الموضوعات العالقة فى كل الاتجاهات والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقانون التصالح علاوة على كل الأمور التى تخص المركز والمدينة .

يذكر أن الدكتور ياسر عبد المنعم ابو الفتوح الجندى ، هو من مواليد ايتاى البارود محافظة البحيرة ، وحاصل على بكالوريوس تربية دكتوراه فى علم النفس ودبلومة فى الادارة المحلية ، عمل رئيسآ لمركز ومدينة بركة السبع ثم رئيسا لمركز ومدينة ابشواى ثم ديوان عام محافظة البحيرة ثم رئيسا لحى منتزه ثان فى الإسكندرية


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