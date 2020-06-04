رئيس مدينة أشمون الجديد: بابى مفتوح لأى مواطن فى أى وقت

المنوفية - محمود شاكر

أعرب الدكتور ياسر عبد المنعم الجندى رئيس مركز ومدينه أشمون الجديد، عن سعادته الغامرة بتولية منصب رئيس مدينة أشمون فى الحركة الأخيرة للمحليات، وقال الجندى ، أنه يتشرف بالعمل فى مركز أشمون ، والذى يعتبر من أكبر مراكز الجمهوريه ، لافتا إلى أنه سيسعى للوصول إلى كل شخص فى أشمون، مؤكدا أن باب مجلس المدينة مفتوح للجميع وفى أى وقت.

وأكد الجندى ، أنه سيسعى إلى القضاء على كافة الموضوعات العالقة فى كل الاتجاهات والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقانون التصالح علاوة على كل الأمور التى تخص المركز والمدينة .

يذكر أن الدكتور ياسر عبد المنعم ابو الفتوح الجندى ، هو من مواليد ايتاى البارود محافظة البحيرة ، وحاصل على بكالوريوس تربية دكتوراه فى علم النفس ودبلومة فى الادارة المحلية ، عمل رئيسآ لمركز ومدينة بركة السبع ثم رئيسا لمركز ومدينة ابشواى ثم ديوان عام محافظة البحيرة ثم رئيسا لحى منتزه ثان فى الإسكندرية.