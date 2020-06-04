اليوم السابع
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رئيس جهاز دمياط الجديدة: إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية

الخميس، 04 يونيو 2020 10:06 ص
رئيس جهاز دمياط الجديدة: إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بدور سطح بإحدى قطع الأراضى بمنطقة الساحل بمدينة "دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.
 
وأضاف المهندس محمد رجب، أنه تم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين  إدارتى التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف فى هذا الشأن، كما تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، والإزالة الفورية لأى مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
 
وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون مع أى مخالفات بالمدينة، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ، وفى إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة في التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، قد تفقد أعمال تنفيذ رفع كفاءة المدخل الغربي للمدينة وطريق امتداد (أ٢) بطول ٨٢٠ مترا وعرض ٨٥ مترا، لربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي الجديد، وذلك في إطار المتابعة اليومية والمرور الدورى  علي الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، لافتا الي   أن الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع تشمل تنفيذ البوابة الغربية، وتنفيذ الطريق، وتنفيذ ميدان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٣٣  مليون جنيه. 
 
وشدد رئيس الجهاز علي الشركة المنفذة للمشروع ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع إتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19 للحفاظ علي صحة وسلامة  المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع .
 
وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار الحرص علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة. 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه دمياط الجديده

مخالفات البناء

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