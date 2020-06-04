اليوم السابع
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بقدرة 375 م /ف/أ..

رئيس جهاز السادات: إطلاق التيار الكهربائى بمحطة كهرباء الحى المتميز

الخميس، 04 يونيو 2020 11:05 ص
رئيس جهاز السادات: إطلاق التيار الكهربائى بمحطة كهرباء الحى المتميز علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات، بأنه تم اطلاق التيار الكهربائى بمحطة كهرباء  الحى المتميز  بالمدينة بقدرة 375 ميجا / فولت/أمبير، كما تم ادخال المحطة على الشبكة القومية الموحدة على جهد 220ك /فولت/أمبير. 
 
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وأشار المهندس علاء منيع إلى أن القيمة الاستثمارية لمحطة الكهرباء  تقدر بنحو 400 مليون جنيه، وهى من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. 
 
وأوضح  رئيس الجهاز أن المحطة تقوم بتغذية الحى المتميز ومناطق  مجمع الصناعات الغذائية بجوار القرية التكنولوجية، والتوسعات المستقبلية بأحياء الزيتون والنخيل والروضة والريحان والشريط السياحي، بجانب تدعيم محطة محولات المنطقة  الصناعية السادسة لخدمة المناطق الصناعية، وتدعيم محطة محولات المطورين لخدمة التوسعات الجديدة بالمناطق الصناعية ( مجمع الهناجر وقطع الأراضى الصناعية بمساحات مختلفة، ومنطقة المطورين الصناعية). 
 
كان  المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، قد أكد أنه جارٍ تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع أراضى الإسكان الاجتماعي والمتميز بالمناطق السكنية ( ٣١، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦)، وذلك لتسليم قطع الأراضى كاملة المرافق للفائزين بها‪.‬
 
وأوضح المهندس علاء منيع، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحفر لأماكن غرف المحولات بمناطق الإسكان الاجتماعي الأعلى في نسبة الإشغال والإنشاءات، وكذا تمديد الكابلات العمومية اللازمة لربط موزعات المشروع بمحطة محولات المطورين بالمدينة تمهيداً لاستكمال أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء‪.‬
 
وأضاف رئيس الجهاز أن تكلُفة المشروع تبلغ نحو ٢٥٨ مليوناً و٢٢٥ ألف جنيه،  ووصل حجم العمل بالمشروع إلى نسب متقدمة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه السادات

جهاز مدينه السادات

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