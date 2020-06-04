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رئيس المكسيك يشيد بتعامل بلاده مع كورونا ويقول إنها ليست نيويورك

الخميس، 04 يونيو 2020 07:43 م
رئيس المكسيك يشيد بتعامل بلاده مع كورونا ويقول إنها ليست نيويورك كورونا فى المكسيك
رويترز

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 دافع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن تعامل حكومته مع فيروس كورونا اليوم الخميس بعدما أظهرت بيانات رسمية زيادة عدد الوفيات خلال أربع وعشرين ساعة لأعلى مستوى منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت وزارة الصحة 1092 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي اليومي السابق، مما دفع عدد الوفيات اليومي في المكسيك إلى تجاوز الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض. وعزا المسؤولون ذلك إلى رفع كفاءة تسجيل البيانات.

لكن لوبيز أوبرادور قال إن المكسيك تسيطر على الفيروس، مشيدا بشكل خاص برعاية البلاد للمسنين خلال الوباء.

وقال خلال مؤتمر صحفي اعتيادي "هذه ليست نيويورك... سنستمر على هذا النحو، نعتني بأنفسنا. لن نتخلى عن حذرنا".

وقال لوبيز أوبرادور إن البلاد شهدت عدد وفيات أقل بالنسبة لعدد السكان مقارنة بفرنسا وإسبانيا وألمانيا والبرازيل.

وسجلت المكسيك حتى الآن 101238 حالة إصابة بفيروس كورونا و11729 حالة وفاة، مما يجعلها سابع دولة في العالم بها أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس، بحسب مركز جون هوبكنز لعلوم وهندسة النظم.

 

 


كورونا

المكسيك

فيروس

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