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ديلى ميل: بوريس جونسون غير مضطر للعزل الذاتى بعد سلبية اختبار كورونا لأحد وزرائه

الخميس، 04 يونيو 2020 11:09 م
ديلى ميل: بوريس جونسون غير مضطر للعزل الذاتى بعد سلبية اختبار كورونا لأحد وزرائه بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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كشف ألوك شارما وزير الدولة البريطانى لشئون الأعمال، إن نتائج تحليل فيروس كورونا الخاصة به جاءت سلبية، لينقذ بذلك رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وغيره من كبار الوزراء من أسبوعين محتملين في الحجر الصحي، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الوزير أمضى اليوم في العزلة الذاتية والعمل من المنزل بعد أن ظهر عليه الإعياء أمس فى مجلس العموم.

وأشارت "ديلى ميل" إلى أنه إذا كان شارما أصيب بالفيروس، فربما كان على جونسون وغيره أن يعزلوا أنفسهم بموجب قواعد اختبار وتتبع صارمة تم تقديمها مؤخرًا، حيث التقى الوزير برئيس الوزراء يوم الثلاثاء.

لكن الليلة قالت متحدثة باسم شارما: 'تلقى وزير الأعمال ألوك شارما نتيجة الاختبار وجاءت."

وقالت "يود السيد شارما أن يشكر السلطات البرلمانية ورئيس البرلمان وأيضاً الزملاء البرلمانيين على الكلمات الرقيقة من وغيرهم ممن أعربوا عن تمنياتهم الطيبة خلال الـ 24 ساعة الماضية."

جاء ذلك بعد أن طالب نواب غاضبون البرلمان بانعقاد المجلس "افتراضيا" مرة أخرى بعد أن ظهر شارما وهو يشعر بالتعب قبل عزل نفسه بسبب فيروس كورونا.

وأثارت الحلقة مخاوف من أن عشرات السياسيين معرضون لخطر الإصابة وسيتعين عليهم الآن الدخول في الحجر الصحي - ومن المحتمل أن يشمل ذلك وزراء الحكومة وكبار المسؤولين. حضر شارما اجتماعًا مدته 45 دقيقة مع رئيس الوزراء والمستشارة ريشي سوناك يوم الثلاثاء.

 

 

 


بوريس جونسون

الوك شارما

بريطانيا

كورونا

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