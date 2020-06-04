خطوات مهمة لنظافة منزلك من فيروس كورونا

كتبت أمل علام

منذ شهور ظل معظم سكان العالم فى منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا التاجى، لكن مع الانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات الإغلاق الهادئة، سيبدأ الناس فى المغامرة خارج منازلهم، لذلك يجب أن تتأكد من خلو منزلك من فيروس كورونا بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.



ازاى تحمى نفسك وعائلتك من فيروس كورونا ؟

وقالت صحيفة "The Sun"، البريطانية، إن عدم الاهتمام بنظافة المنزل، يمكن أن يزيد ذلك من خطر إعادة الفيروس إلى المنزل، والانتشار إلى أفراد الأسرة الآخرين، لذلك من المهم التأكد من الحفاظ على منزلك خاليًا من الفيروسات، ومنع خطر حدوث ارتفاعا مرة أخرى في العدوى.

فيما يلى بعض الخطوات التى يمكنك اتخاذها لحماية نفسك وعائلتك

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تطهير الاسطح

1. تطهير الأسطح..

يقول الخبراء إن قطرات فيروس كوروناCovid-19 يمكن أن تعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 72 ساعة، ما يعنى أن الأشخاص قد يكونوا في خطر لمدة ثلاثة أيام.

لوضع هذا في السياق، يمكن لفيروسات الإنفلونزا البقاء على الأسطح الصلبة وإصابة شخص آخر لمدة 24 إلى 48 ساعة، لذلك، من الضرورى التأكد من تطهير الأسطح فى منزلك، خاصة تلك التى يتم لمسها بانتظام مثل مقابض الأبواب، وأسطح عمل المطبخ، لكن هناك بعض المناطق التي قد تهملها والتي يمكن أن تكون أرضًا خصبة للبكتيريا.

وقالت ليزا كروس عالمة الفيروسات الدكتورة ليزا كروس: "إن الفيروس يمكن أن يكون على زجاجات منتجات التنظيف، وصابون، وزجاجات كريم اليد، لأنها مواد نلمسها كثيرًا ويمكن نقل فيروسات التاجية إليها، إن أبسط طريقة لتنظيفها هى غسلها بالماء الدافئ والصابون."



تجفيف الملابس او تعريضها للشمس

2

الملابس هى الطريقة الرئيسية الأخرى التى يمكن أن ينتقل بها الفيروس، وينتشر عن طريق البشر، وتوصى إرشادات هيئة الصحة العامة البريطانية، بغسل الملابس عند 60 درجة مئوية، أو 40 درجة مئوية باستخدام مسحوق أو منظف مبيض" الكلور"، كما يمكن أن يساعد استخدام المجفف على درجة حرارة عالية أيضًا على قتل البكتيريا الضارة، وإيقاف بقاء البكتيريا وتكاثرها فى الملابس المبتلة، ينصح الناس أيضًا بغسل أيديهم بعد التعامل مع الغسيل المتسخ.

3

.التسوق النظيف..

يمكن لفيروس كورونا البقاء على قيد الحياة في محلات البقالة، لذا من المهم تطهير الأشياء التي تشتريها من السوبر ماركت، أو الحصول على توصيل عبر الإنترنت، ويقول الخبراء إنه يجب التخلص من العبوة الخارجية ومسح الحاويات.

وأوضحت الدكتورة ليزا كروس عالمة الفيروسات أنه عندما يتم إحضار البقالة إلى المنزل، يجب تفريغها فى منطقة محددة من الأرض، والعناصر التى تأتى فى غلاف بلاستيكى، حيث يجب التخلص من هذه الأكياس البلاستيكية، ومسح جميع البرطمانات أو الكراتين أو الصفيح، بالماء والصابون، ومسح الأرضية التى كانت عليها الأكياس، ثم غسل يديك بالماء والصابون.



غسل الملابس فور حضورك الى المنزل



استخدام المبيض او الكلور عند غسلل ملابسك

4

.افتح النوافذ..

حافظ على تهوية الأماكن الداخلية جيدًا، تشير الدلائل إلى أن احتمال انتقال الفيروس أقل في المباني جيدة التهوية وفي الهواء الطلق.

في الطقس الجيد، حاول أن تترك النوافذ والأبواب مفتوحة في الأماكن التي يتلامس فيها أشخاص من أسر مختلفة، أو نقل النشاط في الهواء الطلق إذا استطعت.

استخدم مراوح الشفط الخارجية للحفاظ على تهوية جيدة للمساحات، وتأكد من ضبط أنظمة التهوية لزيادة معدل تدفق الهواء النقي إلى أقصى حد، يمكن استخدام أنظمة التدفئة، والتبريد، في درجة الحرارة العادية.

5

. مسح أجهزة التحكم عن بعد والهواتف المتنقلة والموبايل..

هناك بعض الأدوات التي نلمسها كل يوم دون حتى التفكير، مثل هواتفنا وأجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون.



غسل اليدين مهم جدا

6. اغسل يديك بانتظام..

كانت هذه الرسالة أساسية طوال الأزمة: اغسل يديك بانتظام، تأكد من استخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية تقريبًا وجففها جيدًا، استخدم مطهرًا عندما تكون خارج منزلك، خاصةً عند دخولك المبنى وبعد اتصالك بالأسطح، من السهل أيضًا توفير واحدة في سيارتك إذا كنت ستقود من وإلى العمل أو من السوبر ماركت، ومن المهم بشكل خاص أن تتذكر عدم لمس وجهك لأن هذه هي الطريقة التي يمكن أن ينتشر بها فيروس كورونا.