اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 09:58 م
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خروج 4 متعافين جدد بمستشفى قها للحجر الصحى وتزايد أعداد المتعافين لـ253

الخميس، 04 يونيو 2020 09:54 م
خروج 4 متعافين جدد بمستشفى قها للحجر الصحى وتزايد أعداد المتعافين لـ253 مستشفى قها المركزى للحجر الصحى
القليوبية نيفين طه

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أعلنت مستشفى قها المركزى للحجر الصحى لمرض فيروس كورونا، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى وخروج 4 حالات بعد ورود التقارير الخاصة سلبية، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 253 متعافى.

 

وقال الدكتور محمد منتصر طبيب التخدير والعناية المركزة بمستشفى قها ونائب مدير الفريق الطبى، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 253 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

 

وأوضح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تلك الحالات التى تقرر خروجها اليوم سيتم استكمال العلاج بالعزل المنزلى بعد استقرار حالتهم الصحية وتمام شفائهم

 

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

 

وأكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

 

 


قها

اخبار مصر

القليوبية

كورونا

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