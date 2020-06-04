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ختام الأسبوع الـ4 لمبادرة "ارجع مكانك أفضل مما كان" وصيانة 161 مركزا بالقليوبية

الخميس، 04 يونيو 2020 05:55 م
ختام الأسبوع الـ4 لمبادرة "ارجع مكانك أفضل مما كان" وصيانة 161 مركزا بالقليوبية أعمال صيانة مراكز الشباب بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الخميس، مبادرة "أرجع مكانك أفضل مما كان"، والتى أطلقتها المديرية بقيادة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، فى الفترة من 3 مايو 2020 حتى 4 يونيه 2020، والتى استمرت لمدة 4 أسابيع مستمره بشكل يومى من يوم الأحد حتى الخميس من كل أسبوع.

وكانت المبادرة تستهدف استغلال فتره انقطاع النشاط بالمراكز لإعادة المراكز أفضل مما كانت فيه وشملت المبادرة (بعض أعمال الصيانة للكهرباء والسباكة، وتمشيط الملاعب، ودهان البوابات الرئيسية، وتنظيف الأسطح، وتقليم الأشجار وتجميلها، وتصليح بعض قطع الأثاث، بالإضافه إلى تنظيف وترتيب وتعقيم المركز".

والجدير بالذكر، أن المبادرة شهدت نجاحا ملحوظا على مدار الأربع مراحل حيث أن الأسبوع الأول استهدف 40 مركز شباب، والأسبوع الثانى استهدف 42 مركز شباب، والأسبوع الثالث استهدف٤٠ مركز شباب، والأسبوع الرابع استهدف 40 مركز شباب.

وبهذا تكون المبادرة استهدفت 162 مركز شباب على مدار الأربع مراحل, وتعلن عن جاهزية المراكز للعمل بكفاءة أكبر فى حال إعلان مجلس الوزراء بدء العمل بالهيئات الشبابية والرياضية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المبادرة تأتى تأكيدا على أن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لنشر الوعى لدى الشباب بأهمية المشاركة المجتمعية، ورفع روح الولاء والانتماء للوطن، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

خلال العمل بالمبادرة
خلال العمل بالمبادرة

 

صيانة أبواب مراكز الشباب
صيانة أبواب مراكز الشباب

 

صيانة مراكز الشباب
صيانة مراكز الشباب

 

متابعة أعمال الصيانة
متابعة أعمال الصيانة

 


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ارجع مكانك افضل مما كان

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