حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين ويضبط 70 سنجه حديد مغشوشة.. صور

سوهاج محمود مقبول

أحبطت الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج برئاسة عاطف الصمطى رئيس الحى أكبر عملية تزوير وغش للموازين على مستوى الحى والتي يقوم بها الباعة الجائلين لغش الموازين وخاصة في عمليات بيع الفاكهة والخضروات ليصبح الكيلو أقل من وزنه بــ 250 جرام ليصبح 750 جرام الأمر الذى يعد نوعا من أنواع الغش التجارى.

ومن جانبه أضاف رئيس حى شرق سوهاج أن الحملة شارك فيها كافة الأقسام المعنية بالحى وتم تحرير 35 محضرا غش تجارى وتم ضبط 70 سنجه متنوعة الأوزان قام أصحابها بإستقطاع جزء منها داخل الورش ليصبح 2 كيلو فاكهة من أي نوع كيلو ونصف فقط وبنفس سعر 2 كيلو تم تحرير المحاضر وتم إخطار الدمغة والموازين وتم التحفظ على المضبوطات والأشخاص وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يذكر أن الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج شنت حملة نظافة مكبرة بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج تحت إشراف عاطف الصمطى رئيس حي شرق سوهاج ومتابعة ميدانية من إسحق كامل رمزي مساعد رئيس الحي، وأسفرت الحملة عن رفع 3 أطنان من الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وفى سياق متصل واصلت منظومة النظافة بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بتطهير وتعقيم الشوارع ومداخل العمارات بشارع محمود البارودى، تقسيم المزلاوى، ومقر شركة مطاحن مصر العليا، وذلك تحت إشراف عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج ومتابعة ميدانية من عبد الظاهر السيد مدير منظومة النظافة بالحي.

وصرح عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج بأن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف لتطهير وتعقيم جميع الشوارع الواقعة في نطاق دائرة الحي والمنشآت والمباني الحيوية من خلال فرقة تعقيم مدربة تقوم برش المياه المضاف إليها الكلور، وأكد الصمطي أن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد يتم تطبيقها على مدار الساعة، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.



حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (1)



حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (2)



حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (3)



حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (4)



حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (5)



حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (6)