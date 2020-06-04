اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين ويضبط 70 سنجه حديد مغشوشة.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 01:40 م
حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين ويضبط 70 سنجه حديد مغشوشة.. صور حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبطت الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج برئاسة عاطف الصمطى رئيس الحى أكبر عملية تزوير وغش للموازين على مستوى الحى والتي يقوم بها الباعة الجائلين لغش الموازين وخاصة في عمليات بيع الفاكهة والخضروات ليصبح الكيلو أقل من وزنه بــ 250 جرام ليصبح 750 جرام الأمر الذى يعد نوعا من أنواع الغش التجارى.

ومن جانبه أضاف رئيس حى شرق سوهاج أن الحملة شارك فيها كافة الأقسام المعنية بالحى وتم تحرير 35 محضرا غش تجارى وتم ضبط 70 سنجه متنوعة الأوزان قام أصحابها بإستقطاع جزء منها داخل الورش ليصبح 2 كيلو فاكهة من أي نوع كيلو ونصف فقط وبنفس سعر 2 كيلو تم تحرير المحاضر وتم إخطار الدمغة والموازين وتم التحفظ على المضبوطات والأشخاص وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يذكر أن الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج شنت حملة نظافة مكبرة بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج تحت إشراف عاطف الصمطى رئيس حي شرق سوهاج ومتابعة ميدانية من إسحق كامل رمزي مساعد رئيس الحي، وأسفرت الحملة عن رفع 3 أطنان من الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وفى سياق متصل واصلت منظومة النظافة بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بتطهير وتعقيم الشوارع ومداخل العمارات بشارع محمود البارودى، تقسيم المزلاوى، ومقر شركة مطاحن مصر العليا، وذلك تحت إشراف عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج ومتابعة ميدانية من عبد الظاهر السيد مدير منظومة النظافة بالحي.

وصرح عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج بأن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف لتطهير وتعقيم جميع الشوارع الواقعة في نطاق دائرة الحي والمنشآت والمباني الحيوية من خلال فرقة تعقيم مدربة تقوم برش المياه المضاف إليها الكلور، وأكد الصمطي أن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد يتم تطبيقها على مدار الساعة، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (1)
حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (1)

 

حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (2)
حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (2)

 

حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (3)
حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (3)

 

حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (4)
حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (4)

 

حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (5)
حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (5)

 

حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (6)
حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (6)

 

حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (7)
حى شرق سوهاج يحبط عملية غش للموازين (7)

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

حى شرق سوهاج

غش تجارى

غش موازين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة