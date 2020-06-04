اليوم السابع
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حملات لمتابعة التزام سائقى السيارات بارتداء الكمامات الطبية بالجيزة

الخميس، 04 يونيو 2020 11:36 ص
حملات لمتابعة التزام سائقى السيارات بارتداء الكمامات الطبية بالجيزة كمين شرطة- أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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كثفت مديرية أمن الجيزة، من حملاتها الأمنية والمرورية، بالطرق والميادين، بأنحاء المحافظة، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي السيارات الأجرة والميكروباص، حال عدم ارتدائهم أو أى من الركاب كمامة طبية. ومنذ بدء تطبيق الإجراءات الخاصة بارتداء السائقين الكمامات الطبية، حررت مديرية أمن الجيزة عشرات المخالفات لغير الملتزمين، وتم إخطار النيابات المختصة للتحقيق.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، فإنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.


فيروس كورونا

ارتداء الكمامات

امن الجيزة

أكمنة أمنية

أخبار الحوادث

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