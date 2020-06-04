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حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الشرقية.. تعرف عليها

الخميس، 04 يونيو 2020 08:21 م
حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الشرقية.. تعرف عليها اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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أصدرت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، قبل قليل، حركة تنقلات محدودة لصالح العمل.

تضمنت الحركة نقل العقيد حسام القصبي  من مأمور قسم شرطة القنايات، إلي مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، ونقل المقدم محمد عزب مباشر، مأمور قسم أول الزقازيق، إلي إدارة  شرطة النجدة، ونقل العقيد أحمد رمضان، من فرقة العاشر من رمضان، مأمور لقسم شرطة القنايات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد ألقت أمس القبض علي  280شخص، لقيامهم بإختراق قرار حظر التجوال الذي أصدره  رئيس مجلس الوزراء، وتم إتخاذ الإجراءت القانوينة معهم بعرضهم على النيابة العامة، وسوف يتم إخلاء سبيلهم عقب قرار النيابة، وذلك بتهمة مخالفة قرار حظر رئيس مجلس الوزراء بشأن مواجهة فيروس كورونا.


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