اليوم السابع
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حركة المحليات تجدد دماء القليوبية بـ 6 رؤوساء مدن وسكرتير عام مساعد

الخميس، 04 يونيو 2020 01:57 م
حركة المحليات تجدد دماء القليوبية بـ 6 رؤوساء مدن وسكرتير عام مساعد اللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد الجديد بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية تتضمن 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة، و60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

وجاء ضمن هذه الحركة نقل خالد جمعة عبد الرحمن عطية ( سكرتير عام مساعد القليوبية ) تم تعيينه سكرتير عام مساعد الأسكندرية ، وهشام كمال عبد الرازق السيد خشبة ( رئيس حي غرب القاهرة ) تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية.

كما تضمنت الحركة نقل خالد محمد المحمدى عبد الحليم رئيس حي السلام أول القاهرة، للعمل رئيس مركز ومدينة شبين القناطر القليوبية، ونقل نادر سعيد عبد العزيز حسين رئيس حي الدقي الجيزة (سابقا)، للعمل رئيس مدينة الخصوص القليوبية

كما تضمنت نقل محمد سالم عبد الشافى سالم رئيس حي حدائق القبة القاهرة     للعمل رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية القليوبية، ونقل عثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات الغربية للعمل رئيس حي غرب شبرا الخيمة القليوبية، ونقل هشام رفعت محمد أبو عتمان رئيس مركز ومدينة فارسكور دمياط       للعمل رئيس مركز ومدينة كفر شكر القليوبية، وعلى عبد الستار سيد أحمد مرسى  رئيس مركز ومدينة دكرنس الدقهلية للعمل رئيس مركز ومدينة بنها القليوبية.

 


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