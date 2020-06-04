اليوم السابع
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حركة المحليات بكفر الشيخ.. موافى سكرتير عام ونعمان لسيدى غازى وقناوى للبرلس

الخميس، 04 يونيو 2020 05:28 م
حركة المحليات بكفر الشيخ.. موافى سكرتير عام ونعمان لسيدى غازى وقناوى للبرلس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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شهدت حركة المحليات بمحافظة كفر الشيخ التى اعتمدها اليوم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، نقل أشرف محمد حسنين موافي، من منصب سكرتير عام محافظة الأقصر ، إلى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، وتعيين ياسر فاروق حفناوى السيد سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ .

 

كما شملت الحركة نقل وتعيين عدد من رؤساء المدن كما يلى:

-  شعبان محمد مبروك عمر رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ (تعيين جديد) رئيسا لمركز ومدينة- كفر الشيخ

-   نعمان على نعمان رئيس حى الشرق – بورسعيد رئيسا لمدينة سيدى غازي- كفر الشيخ

-  محمد فوزى محمد حافظ قناوى تعيين جديد رئيسا لمدينة برج البرلس – كفر الشيخ

ووجه وزير التنمية المحلية، القيادات الجدد الذين تم تعيينهم وترقيتهم فى حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى ازالة التعديات على اراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير .

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها ، مؤكداً على أن الإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

 

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن حركة تنقلات قيادات الادارة المحلية والتى تتضمنت حوالى 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة ) .


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