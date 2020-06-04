اليوم السابع
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حركة المحليات بجنوب سيناء.. عشماوى سكرتير عام والمعداوى لمدينة دهب وشعير لنويبع

الخميس، 04 يونيو 2020 04:37 م
حركة المحليات بجنوب سيناء.. عشماوى سكرتير عام والمعداوى لمدينة دهب وشعير لنويبع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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شهدت حركة المحليات بمحافظة جنوب سيناء التى اعتمدها اليوم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تعييين نادر  حنفي محمود عشماوي تم ترقيته سكرتير عام جنوب سيناء.

فيما شملت حركة المحليات تعيين ومجدى محمد عبده الوصيف ( رئيس حي شرق مدينة نصر، فى منصب سكرتير عام مساعد جنوب سيناء.

وفيما يتعلق برؤساء المدن تم نقل وليد السيد احمد المعداوى مصطفى، من رئاسة مركز ومدينة مطروح بمحافظة بمطروح، ليصبح ئيسا لمدينة دهب بجنوب سيناء، كما تم تعيين محمد منصور محمود شعير ، رئيسًا لمدينة نويبع- جنوب سيناء.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن حركة تنقلات قيادات الادارة المحلية والتي تتضمنت حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحي و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة )  .

ووجه شعراوى، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم في حركة المحليات الجديدة ببذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في ازالة التعديات علي اراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من  فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير .

 

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها ، مؤكداً على أن الإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

وطالب وزير التنمية المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم .



 


 


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