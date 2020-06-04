اليوم السابع
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حركة المحليات بالقليوبية.. خشبة سكرتيرا عاما وشعلان لشبرا الخيمة وعبد الستار لبنها

الخميس، 04 يونيو 2020 05:47 م
حركة المحليات بالقليوبية.. خشبة سكرتيرا عاما وشعلان لشبرا الخيمة وعبد الستار لبنها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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شهدت حركة المحليات فى محافظة القليوبية، تعيين ونقل عدد من قيادات المحليات، ضمن حركة المحليات الكبرى التى اعتمدها اليوم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية فى عدد من المحافظات، تعيين هشام كمال عبد الرازق السيد خشبة سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، وذلك بعد نقله من منصب رئيس حى غرب القاهرة.

 

وجاءت حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز كما يلى:

- خالد محمد المحمدى عبد الحليم رئيس حى السلام أول – القاهرة رئيسا لمركز ومدينة شبين القناطر- القليوبية

- نادر سعيد عبد العزيز حسين رئيس حى الدقى – الجيزة (سابقاً) رئيسا لمدينة الخصوص- القليوبية

- محمد سالم عبد الشافى سالم رئيس حى حدائق القبة – القاهرة رئيسا لمركز ومدينة القناطر الخيرية- القليوبية

- عثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات – الغربية رئيسا لحى غرب شبرا الخيمة- القليوبية

- هشام رفعت محمد ابو عتمان رئيس مركز ومدينة فارسكور – دمياط رئيسا لمركز ومدينة كفر شكر- القليوبية

- على عبد الستار سيد احمد مرسى رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية رئيسا لمركز ومدينة بنها- القليوبية

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن حركة تنقلات قيادات الادارة المحلية والتى تتضمنت حوالى 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة ) .

ووجه شعراوى، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم فى حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى ازالة التعديات على اراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير .

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها ، مؤكداً على أن الإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.


حركة المحليات بالقليوبية

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التنمية المحلية

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