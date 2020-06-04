حركة المحليات بالغربية.. نجوى العشيرى سكرتير عام مساعد والسبع للمحلة

كتب على عبد الرحمن

شهدت حركة المحليات فى محافظة الغربية، تعيين ونقل عدد من قيادات المحليات، ضمن حركة المحليات الكبرى التى اعتمدها اليوم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية فى عدد من المحافظات، تعيين نجوى احمد عبد الرحمن العشيرى ، سكرتير عام مساعد الغربية ، والتى كانت تشغل منصب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

فيما جاءت حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز كما يلى:

- حاتم عباس مرسى ابراهيم السبع رئيس حي الخليفة – القاهرة رئيسا لمركز ومدينة المحلة الكبرى- الغربية

- محمد صلاح احمد فرحات رئيس مدينة الخصوص – القليوبية رئيسا لمركز ومدينة كفر الزيات- الغربية

- عادل عبد الحميد سالم سلامة رئيس حى غرب كفر الشيخ رئيسا لحي أول المحلة الكبرى – الغربية

- محمد محمد عبد الغنى عيد رئيس مركز ومدينة منية النصر – الدقهلية رئيسا لحي ثان المحلة الكبرى- الغربية

- حسام عبد اللطيف محمود السيد رئيس حى شرق المنصورة – الدقهلية (سابقاً) رئيسا لمركز ومدينة طنطا-الغربية

- عادل السيد احمد شرشر رئيس مركز ومدينة هيهيا – الشرقية رئيسا لمركز ومدينة سمنود- الغربية

- رجب عبد الرازق عبد العال النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف – المنوفية رئيسا لمركز ومدينة قطور- الغربية

- اشرف مصطفى عوض باشا بدران تعيين جديد رئيس مركز ومدينة السنطة – الغربية

- مني ابراهيم صالح ابوورك تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بسيون- الغربية

- هشام محمد أبو المكارم أحمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة زفتى- الغربية

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم في حركة المحليات الجديدة ببذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في ازالة التعديات علي اراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير .

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها ، مؤكداً على أن الإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .