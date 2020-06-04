اليوم السابع
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حركة المحليات بالإسكندرية.. تمام سكرتير عام وهيلع لحى شرق وبريك للجمرك

الخميس، 04 يونيو 2020 03:16 م
حركة المحليات بالإسكندرية.. تمام سكرتير عام وهيلع لحى شرق وبريك للجمرك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة المحليات بمحافظة الإسكندرية، ضمن حركة تنقلات لقيادات الادارة المحلية تضمنت حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحي و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة )  .

وشملت حركة المحليات فى محافظة الإسكندرية، تعيين  عبد الفتاح حمدى تمام عطيه، سكرتيرا عاما للمحافظة بعد نقله من منصب  سكرتير عام البحر الأحمر .

فيما شملت حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بمحافظة الإسكندرية ما يلى:

-    سحر شعبان حنفى محمود،رئيس حى شرق الإسكندرية           رئيسا لحي غرب الإسكندرية

-    جيهان عبد الحميد محمد مسعود  رئيس مركز ومدينة برج العرب – الإسكندرية  رئيسا لحي المنتزه اول –الاسكندرية

-    علاء محمد على يوسف، سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، رئيسا لحى وسط الاسكندرية

-    حسن عبدالنبي عبد المنعم الجمال، تعيين جديد               رئيس مركز ومدينة برج العرب

-    محارب موسى عبد الرحمن هيلع، رئيس حى الجنوب – بورسعيد، رئيسا لحى شرق الإسكندرية

-    محمود شحاته محمود بريك، رئيس مدينة ميت أبو غالب – دمياط، رئيسا لحي الجمرك- الاسكندرية    

-    حسام عبد السلام محمد الشيخ، تعيين جديد               رئيس حي العامرية أول- الاسكندرية

-    ضياء الدين عبد الحميد قطب، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية – القليوبية  رئيسا لحى المنتزه ثان-الاسكندرية

ووجه وزير التنمية المحلية، القيادات الجدد ببذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في ازالة التعديات علي اراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من  فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير .

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية المنقولة والجديدة بالتواجد في المحافظات المنقولة اليها يوم السبت المقبل لسرعة تولي مهام عملها .



 


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