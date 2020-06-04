حركة المحليات بأسيوط.. الجندى سكرتيرا عاما وعمران لمنفلوط وحسن لديروط

كتب على عبد الرحمن

حركة المحليات بمحافظة أسيوط.. اعتمدها اليوم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ضمن أكبر حركة محليات اعتمدها الوزير شملت جميع المحافظات وضمت 161 قيادة جديدة.

وشملت حركة المحليات بمحافظة أسيوط تعيين حسين أحمد كمال الجندى، سكرتير عام محافظة الشرقية ، تعيين سكرتيرا عاما لمحافظة أسيوط.

فيما شملت حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بأسيوط ما يلى:

- مدحت محمد حسن رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط - رئيسا لمركز ومدينة ديروط بأسيوط

- مصطفى محمد عبدالرحيم رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر - رئيسا لمركز ومدينة أسيوط

- حسام محمدين عمران رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط - رئيسا لمركز ومدينة منفلوط بأسيوط

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم حركة تنقلات لقيادات الادارة المحلية والتي تتضمن حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحي و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة، كما ضمت أيضا (60 ) قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها ، مؤكداً على أن الإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

وطالب وزير التنمية المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم .

كما أكد شعراوى علي أن الوزارة تطبق أعلي مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات وتقوم بتصعيد المتميزين ومحاسبة المقصرين .





