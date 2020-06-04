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حجز تاجر لحيازته 44 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالساحل

الخميس، 04 يونيو 2020 01:07 م
حجز تاجر لحيازته 44 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالساحل كمامات مجهولة المصدر_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الساحل بحجز صاحب مخزن 24 ساعة، لحين ورود التحريات، لحيازته 44 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط مالك مخزن شركة غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته (44250 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتى") مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".


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