حبس عنصر إجرامى هارب من السجون أثناء ثورة 25 يناير بقنا

قنا- وائل محمد

قررت نيابة مركز قنا، حبس عنصر اجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات فى لحيازته على سلاح نارى، وتبين أن المتهم هارب من السجون خلال أحداث ثورة يناير، صادرة بحقه عدة أحكام قضائية وعليه قضايا إجرامية.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط، "سعيد.ع.ع" 35 عامًا، مقيم قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، الهارب في احداث ثوره 25 ينايرمن سجن طره.

وشكلت قوة تحت إشراف، المقدم محمد السنوسي رئيس مباحث المركز، بقيادة النقيب البدوي حمودة، معاون اول المباحث، والنقيب حسن البوادي، والقوه النظامية والسرية ، وتمكن من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري طبنجة 9 ملي وبها طلقات ،وسيارة مبلغ بسرقتها، ومن الفحص تبين عليه 3 قضايا ضبط وإحضار بتهم شروع في قتل ومقاومة سلطات وفرض نفوذ، وجنايتين مؤبد وخمسه عشر عاما القضية رقم4965لسنه 2018جنايات مركز قنا.

وقررت النايبة العامة قرارها السابق بحبس المتهم والذي يعد من اخطر العناصر الإجرامية بمحافظة قنا.