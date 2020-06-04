واشنطن (أ ش أ)

أظهرت بيانات حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة أن هناك 479 ألفا و258 حالة تعاف من الإصابة وفقا لأحدث البيانات الصادرة اليوم الخميس، عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وأشارت بيانات الجامعة، التي ترصد تطور حالات الإصابة والوفاة والتعافي، إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة وصلت إلى مليون و851 ألفًا و520 مصابًا بزيادة وصلت إلى 19699 حالة عن أمس الأربعاء.