كما بلغت حالات الوفاة بين الأمريكيين جراء الجائحة الوبائية 107 آلاف و175 حالة بزيادة 995 خلال 24 ساعة.
وبشأن أعداد الاختبارات الخاصة بالإصابة في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أنه تم إجراء 18 مليونًا و214 ألفًا و950 اختبارًا.
وما تزال الولايات المتحدة في صدارة العالم من حيث الإصابات وتليها البرازيل ثم روسيا وكذلك من حيث عدد حالات الوفاة وتليها بريطانيا ثم إيطاليا.