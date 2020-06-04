جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات فى صفوف الفلسطينيين بالضفة

كتب- هاشم الفخراني

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الخميس، حملة اعتقالات بين صفوف الشبان في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، عقب تعرض المتطرف يهودا غليك للضرب على يد شبان مقدسيين.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات طالت شبان مقدسيين من حي واد الجوز، عرف من بينهم الشاب عاصم طوطح.

وكان المتطرف يهودا غليك تعرض للضرب على يد شبان مقدسيين، بعد أن قام بزيارة استفزازية لحي واد الجوز، عند الاطفائية بالقرب من منزل الشهيد اياد الحلاق.

وفي نفس السياق، أصدر قاضي محكمة الاحتلال اليوم قرارا يقضي بأبعاد المقدسي نظام أبو رموز عن البلدة القديمة ومحيط باب الاسباط بالقدس المحتلة لمدة أسبوعين.

وأفاد المحامي حمزة قطينة لصفا أن شرطة الاحتلال كانت تنوي ابعاد نظام أبو رموز عن البلدة القديمة ومحيطها لمدة 3 شهور، ولكن بعد جلسة الدفاع عنه، أصدر القاضي قرارا بابعاده لمدة أسبوعين.

وأضاف أن المحكمة فرضت عليه دفع كفالة مالية بقيمة 500 شيكل، والتوقيع على كفالة طرف ثالث قيمتها 5 آلاف شيكل.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال وجهت ضده تهمة مخالفة أمر الابعاد الصادر عن ضابط شرطة القدس من خلال التواجد والصلاة في ساحة الغزالي بباب الاسباط، وكان نظام اعتقل ظهر اليوم من باب الاسباط داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس.

كما أصدرت محكمة الاحتلال اليوم قرارا بأبعاد القاصر خطاب أشرف الشرباتي(17 عاما) عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس لمدة شهر.