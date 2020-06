جون بايدن: لائحة اتهام ترامب كتبها بنفسه وهدفنا التوحد حول هدف مشترك

قال جون بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي، أنه من الصعب إيجاد لائحة اتهام أكثر قوة لأفعال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشخصيته من تلك التي يكتبها.

وأوضح جون بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل :"لم نتفق بشكل دائم أنا وجيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي السابق على كل شيء، لكن سيكون من الصعب إيجاد لائحة اتهام أكثر قوة لأفعال ترامب وشخصيته من تلك التي كتبها".

Jim Mattis and I haven’t always agreed on everything, but you'd be hard pressed to find a more powerful indictment of Trump's actions and character than the one he's written.

"We do not need to militarize our response to protests. We need to unite around a common purpose." https://t.co/T0F5TEjwqe