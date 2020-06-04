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جونسون لـ"البريطانيين": بقاؤنا متيقظين أمام كورونا ينقذ الكثير من الأرواح

الخميس، 04 يونيو 2020 02:39 م
جونسون لـ"البريطانيين": بقاؤنا متيقظين أمام كورونا ينقذ الكثير من الأرواح بوريس جونسون
كتب محمد شعلان

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وجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، رسالة شكر إلى شعب المملكة المتحدة لما يبذلونه من جهود للتغلب على أزمة فيروس كورونا باستمرار الحظر واليقظة، وغرد جونسون على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لدينا جميعًا دور نلعبه في هزيمة هذا الفيروس. ولا يساورني شك في أن الجمهور البريطاني سيستمر في إظهار نفس التصميم في مكافحة الفيروس كما فعلوا طوال فترة تفشي المرض".

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رئيس الوزراء البريطاني على تويتر

 

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في رسالته أنهم سوف يتغلبون على هذا الفيروس العالمي طالما إذا بقوا يقظين، قائلا: " سوف نتغلب على هذا إذا بقينا يقظين، وسيطرنا على الفيروس ، وبذلك سنقوم بإنقاذ الأرواح".

 

وكان قد واصل بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، تقديم النصائح لمواطنيه، حول كيفية التعامل حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا لضرورة عزل أنفسهم واجراء اختبار.

 

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إذا كنت تعاني من أعراض فيروس كورونا، فيجب عليك عزل نفسك وطلب اختبار،  مجموعات الاختبار المنزلي متاحة لأي شخص يعاني من الأعراض هو وأفراد أسرته".

 

وفى سياق متصل قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شكره لكل من يقوم بمجهود في مكافحة عدوى فيروس كورونا مع الدعوة إلى ضرورة استمرار الحظر لعدم التعرض لموجة ثانية من الوباء، وكتب جونسون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "شكرا لك على كل ما تفعله لمكافحة هذا الفيروس. عندما نبدأ في تخفيف بعض القيود، من المهم أن نبقى متيقظين لخطر الإصابة بالعدوى ، والابتعاد عن مترين آخرين".

 

وفي وقت سابق، شدد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على ضرورة إتباع تعليمات العاملين بالقطاع الصحى البريطانى، للمساعدة فى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إذ اتصل بك أحد من القطاع الصحى، والتتبع، بعد إجرائك لاختبار، فاتبع تعليماتهم واعزل نفسك ذاتيًا، هذا سيساعد على احتواء انتشار الفيروس، وحماية العاملين بالقطاع الطبى الخاص بنا، وهذا سيقربنا نحو طريقة حياة أكثر طبيعية".

 

فيما طالب بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مواطنيه من توخى الحذر، والبقاء آمنين، مع البدء فى تخفيف إجراءات الحظر والقيود فى بريطانيا.


بوريس جونسون

بريطانيا

كورونا فى بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا

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