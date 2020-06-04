اليوم السابع
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جونسون: التعهدات المالية فى قمة اللقاح العالمية بلغت 8.8 مليار دولار

الخميس، 04 يونيو 2020 06:08 م
جونسون: التعهدات المالية فى قمة اللقاح العالمية بلغت 8.8 مليار دولار بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

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أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن التعهدات المالية في قمة اللقاح العالمية بلغت 8.8 مليار دولار، وفقا لمصادر إعلامية.

ويستضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، قمة عالمية بشأن اللقاحات اليوم، الخميس، ويحث الدول على التعهد بتمويل اللقاحات المضادة للأمراض المعدية لمساعدة البلدان الأشد فقرا في التصدي لأزمة فيروس كورونا.

ويجتمع ممثلو أكثر من 50 دولة، بينهم 35 رئيسا أو رئيس حكومة، عبر الواقع الإفتراضي في لندن لجمع تبرعات للتحالف العالمى للقاحات والتحصين (جافي)، وهو شراكة صحية عالمية تضم القطاعين العام والخاص.

وتهدف القمة لجمع 7.4 مليار دولار على الأقل لتحالف جافي لتطعيم 300 مليون طفل آخرين في الدول الأشد فقرا في العالم بحلول 2025 ضد أمراض مثل شلل الأطفال والدفتريا والحصبة.

وقال جونسون في بيان "مثلما أن المملكة المتحدة هي أكبر مانح للجهود الدولية للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، سنظل أكبر مانح في العالم لجافي، حيث سنقدم 1.65 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الخمس القادمة".

وأضاف "أدعوكم إلى الانضمام إلينا لتعزيز هذا التحالف وتدشين عهد جديد من التعاون الصحي العالمي، الذي أعتقد أنه الآن أهم جهد مشترك في حياتنا".


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برويس جونسون

لقاح

كورونا

ازمه كورونا

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