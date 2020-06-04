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"جونز هوبكنز": وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 107 آلاف

الخميس، 04 يونيو 2020 06:54 ص
"جونز هوبكنز": وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 107 آلاف كورونا
وكالات

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سجّلت الولايات المتّحدة، مساء الأربعاء، أقلّ من ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 107 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.
 
وذكر موقع فرانس 24، أن بيانات نشرتها الجامعة،  التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد الذين توفّوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 919 شخصاً، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد 107 آلاف شخص.
 
 
أما إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة فتخطى مساء الأربعاء 1.850.000 مصاب، بحسب المصدر نفسه، وتعد والولايات المتّحدة هي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

كورونا

فيروس كورونا

فيروس

الولايات المتحدة

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