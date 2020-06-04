جامعة بنها: تخصيص مبنى المدينة الجامعية بكفر سعد لعزل مصابى كورونا من العاملين

القليوبية - نيفين طه

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، تخصيص أحد مباني المدينة الجامعية بكفر سعد كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال "السعيد" فى بيان له ، إن تجهيز مبنى المدينة الجامعية كمستشفى عزل يأتي فى ضوء المذكرة المقدمة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بجامعة بنها والمستشفيات وضمن الخطط البديلة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأكد رئيس الجامعة، أنه كلف الإدارة العامة للمدن الجامعية بالتعاون مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسرعة استكمال التجهيزات المطلوبة بهذا الشأن، والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى الجامعى. وكان رئيس جامعة بنها قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بالجامعة والمستشفيات برئاسة الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وتتولى اللجنة مهام متابعة الأداء الإداري للمستشفى الجامعي، والمشاركة في تفعيل دور كل من إدارة مكافحة العدوي وإدارة ضمان الجودة بما يساعد على تحسين أدائها بصورة مرضية، ومساندة إدارة المستشفى لاتخاذ القرارات الحاسمة لإدارة الأزمة، وعرض تقارير يومية على رئيس الجامعة بما يختص بمنظومة الأداء داخل المستشفيات والجامعة.

كما تتولى اللجنة المشاركة في توفير مكان للحالات المشتبهة من أعضاء الفريق الطبي والإداري بالمستشفى والجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق بين وزارة الصحة وإدارة المستشفى والمساعدة في توفير الدعم اللوجيستي والفني والتواصل مع الجهات الداعمة ورجال الأعمال لدعم منظومة مكافحة العدوي داخل المستشفى والجامعة، وكذلك التواصل مع المستشفيات الجامعية الأخرى لتبادل الخبرات فيما بمواجهة المشاكل المشتركة.

وتتولى اللجنة أيضا التنسيق بين الجهات التنفيذية ولجنة متابعة أزمة كورونا ووضع خارطة طريق تساعد الإدارة على تخطي الأزمة مؤكدا أن اللجنة سوف تنعقد بصفة مستمرة لحين زوال الأزمة.