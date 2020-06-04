جامعة أسوان تناقش رسالة دكتوراه عن الزراعة المستدامة بالظهير الصحراوى

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شهدت كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان اليوم مناقشة دكتوراة بعنوان “دراسات متعددة النهج لتقييم الزراعة المستدامة للأراضى الظهير الصحراوى فى غرب إدفو بأسوان” للدكتور علاء هاشم عبد العظيم، وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أن جامعة أسوان تتبع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإجراء مناقشات الدكتوراه والماجستير للطلاب الدراسات العليا والبحوث أونلاين منعا التجمعات والزحام مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه تم اليوم مناقشة رسالة دكتوراه تهدف إلى تحديد وعمل خرائط أهم خواص التربة الكيميائية و الطبيعية لمنطقة الدراسة وتقييم جودة المياه الجوفية لأغراض الري وعمل التحليل المورفومترى وتقييم مخاطر الفيضانات المفاجئة مع رسم خرائط التوزيع الجيوكيميائى لبعض العناصر الثقيلة والنادرة فى التربة.

من ناحية أخرى شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان اليوم الخميس خروج آخر فوج من العالقين والعائدين من السودان بدار الضيافة بصحارى بطريق المطار والتى تضم عدد 50 غرفة مجهزة على أعلى مستوى لخدمة المصريين العائدين من الخارج وتقوم إدارة الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة العالقين والعاملين بدار الضيافة من تعرضهم للإصابة أو نقل عدوى فيروس كورونا لهم .

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة فب تصريحات صحفية الى ان المدن الجامعية ودار الضيافة مستمرة فى أداء دورها الوطنى فى استقبال العالقين من السودان وذلك فى إطار توجهات الدولة وزارةالتعليم العالى والبحث العلمى تجاه المصريين بالخارج، حيث استقبلت مدن جامعة أسوان حتى الآن 218 مواطن عائد من السودان وقدمت لهم كافة اوجه الرعاية الطبية حين قضاء مدة الحضانة وعودتهم إلى أهاليهم وأوضح رئيس الجامعة أنه يتم أعمال التعقيم والرش بصفة دائمة وخاصة عقب خروج أفواج العالقين.



مناقشة رسالة دكتوراه



مناقشة رسالة دكتوراه



مناقشة رسالة دكتوراه