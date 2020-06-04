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تونس تقرر استئناف الخدمات وقطاعات الصناعة والوظائف العمومية

الخميس، 04 يونيو 2020 03:00 ص
تونس تقرر استئناف الخدمات وقطاعات الصناعة والوظائف العمومية لبنى الجريبى
وكالات - واس

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قررت الحكومة التونسية،إعادة قطاعات الأشغال العامة والبناء والصناعة والخدمات والوظيفة العمومية، إلى سالف نشاطها بنسبة 100 %، بداية من الغد، بعد أن شهدت انقطاعاً بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا.
 
وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن المتحدثة باسم الحكومة التونسية لبنى الجريبي، قالت إن تونس دخلت حاليًا في المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجة، مشيرةَ إلى إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكل أصنافها والمساجد ودور العبادة إضافة إلى الأنشطة الثقافية.
 
 
وكان وزير الصحة التونسية عبد اللطيف المكي قد أكد في وقت سابق أن تونس أصبحت شبه خالية من فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية من جديد بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن نسبة انتقال الفيروس أصبحت ضعيفة جداً في الوقت الحالي.
 
 
هذا وقد أعلنت تونس اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة وحالة إصابة واحدة بفيروس كورونا مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الإصابات هو 1087 حالة.

 


لبنى الجريبى

تونس

الحكومه التونسيه

كورونا

فيروس كورونا

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