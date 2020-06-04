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تونس تعلن عدم تسجيل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الخميس، 04 يونيو 2020 02:44 م
تونس تعلن عدم تسجيل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تونس
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس عند 1087 حالة مؤكدة.

وأوضحت في بيانها اليومي بحسب " واس" أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 968 حالة شفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة فيما لا تزال 70 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
 
وقررت الحكومة التونسية،إعادة قطاعات الأشغال العامة والبناء والصناعة والخدمات والوظيفة العمومية، إلى سالف نشاطها بنسبة 100 %، بداية من الغد، بعد أن شهدت انقطاعاً بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا.
 
وذكرت المتحدثة باسم الحكومة التونسية لبنى الجريبي، قالت إن تونس دخلت حاليًا في المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجة، مشيرةَ إلى إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكل أصنافها والمساجد ودور العبادة إضافة إلى الأنشطة الثقافية.
 
 
وكان وزير الصحة التونسية عبد اللطيف المكي قد أكد في وقت سابق أن تونس أصبحت شبه خالية من فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية من جديد بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن نسبة انتقال الفيروس أصبحت ضعيفة جداً في الوقت الحالي.
 
 
هذا وقد أعلنت تونس اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة وحالة إصابة واحدة بفيروس كورونا مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الإصابات هو 1087 حالة.

 


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