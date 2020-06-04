تواصل أعمال مشروع حماية مدن جنوب سيناء من السيول

جنوب سيناء : محمد حسين

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، تواصل العمل فى اعمال حماية مدن جنوب سيناء من اخطار السيول .

واوضح بيان ، انه تجرى اعمال عملية وادي غرندل بمدينة راس سدر احدى العمليات الخمسة الجاري تنفيذها بالادارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناءضمن المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من اخطار السيول.

وتم اليوم متابعة الاعمال من طاقم اشراف ضم المهندس محمدالسيد ، مدير الاعمال، والمهندس احمد نشأت مهندس العملية، وتفقد أماكن تنفيذ البحيرتين ١،٢وسد الرسوبيات ١ ، في وجود مندوب الشركة المنفذة، والاتفاق على أماكن تشوين ناتج الحفر، و التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة البدء في تنفيذ الاعمال وبذل مزيداً من الهمة حتى تتماشى الاعمال المنفذة مع البرنامج الزمني للعملية، وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسبق واعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، استئناف العمل فى اعمال حماية مدن جنوب سيناء من اخطار السيول .

واوضح البيان ، انه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي- وزير الموارد المائية والري والمهندس السيد اليماني رئيس قطاع المياه الجوفية والدكتور صلاح شحاتة- ر. ا. م. لسيناء والصحراء الشرقية، تم استئناف العمل في عمليتي طابا والترابين - المرحلة التانية- لحماية مدن جنوب سيناء من اخطار السيول.

وجاء فى البيان انه تم البدء في اعمال مباني الدبش بوادي رقم ٩.، التنبيه على الشركة المنفذة- الشركة الوطنية للمقاولات- باتخاذ كافة إجراءات الحماية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما اعلنت تواصل العمل في عملية حماية مدينة الطور، في سد٢،١ بوادي ميعر بتوريد وتسوية الطبقاتD,C بالسدين طبقاً للميول والمناسيب التصميمية.

واوضح البيان انه فى موقع العمل تتخذ كافة الاحتياطات للحماية من فيروس كورونا المستجد، والعملية تحت اشراف الادارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء .

وكان الدكتورجمال قطب مدير معهد بحوث الموارد المائية ممثلا عن الوزير يرافقه المهندس السيد اليماني سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية قاما بزيارة محافظة جنوب سيناء، وعقد اجتماع مع اللواء نادر العشماوي، سكرتير عام المحافظة، ومبروك الغمريني - رئيس مدينة ابورديس تم خلاله مناقشة منظومة اعمال الحماية لمدينة ابورديس ، وعمل الدراسات المطلوبة لجميع الأودية التي تؤثر على المدينة بالتنسيق مجلس المدينة ومع مشايخ وعواقل المدينة والانتهاء منها على وجه السرعة للتنفيذ على مراحل طبقا للأولويات.

يذكر انه تشهد مدينة الطور بجنوب سيناء تواصل العمل في مشروع المرحلة الثانية لحماية مدينة الطور من أخطار السيول .



