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تمديد حالة التعبئة العامة لمدة 4 أسابيع في لبنان

الخميس، 04 يونيو 2020 11:19 ص
تمديد حالة التعبئة العامة لمدة 4 أسابيع في لبنان لبنان
كتب أحمد عرفة

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أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، تمديد حالة التعبئة العامة لمدة 4 أسابيع، مع الإبقاء على نشاط القطاعات الاقتصادية بشروط محددة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق خفض الصرافون في لبنان اليوم الخميس، سعر الصرف المعلن للدولار بواقع 30 ليرة مقارنة مع أسعار أمس الأربعاء، وقالوا إنهم سيشترون الدولار بسعر لا يقل عن 3920 ليرة ويبيعونه بحد أقصى 3970 ليرة.

 

وانخفضت الليرة نحو 60 بالمئة من سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ليرة منذ أكتوبر في خضم أزمة مالية حادة أصبحت فيها الدولارات شحيحة أكثر من أي وقت مضى.

 

وأنهى الصرافون في لبنان إضرابا استمر لشهر واحد أمس الأربعاء، وأعلنوا سعرا للشراء بحد أقصى 3950 ليرة لبنانية وسعرا للبيع بحد أقصى أربعة آلاف ليرة.

 

 


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