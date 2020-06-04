تكليف محمد العديسى مديرا لمديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تكليف محمد منير العديسى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد للعمل مديرا للقطاع، خلفا للدكتور وائل عبد العزيز الذى جرى ندبه مدير عاما لمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية لمدة عام أو لحين شغلها على أن يتم تنفيذ القرارا اعتبارا من يوم 14 يونيو الجارى .

وفى سياق آخر نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية فى عددها الصادر أمس الأربعاء قرار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد بشأن تعديل فى أنشطة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمركز باريس بشان منطقة عمل الجمعية ليكون الوادى الجديد ليتوافق مع طبيعة عملها ، وتعديل المادة رقم 22 من لائحة النظام الداخلة بالجمعية وتتمثل فى "أن يدير الجمعية مجلس مكون من 7 أشخاص فقط" كما أقرت المديرية تعديل المادة رقم 4 من النظام الداخلى للجمعية وذلك بإضافة أنشطة جديدة لأغراض الجمعية .

وشمل القرار حصر للأنشطة الجديدة التى جرت إضافتها،وتتمثل فى القيام بأعمال المقاولات والإنشاءات والأعمال المتكاملة والتوريدات العمومية وأعمال إنشاء الطرق ، وإقامة المجتمعات العمرانية والوحدات السكنية، والمستشفيات والمدارس والموانىء والنوادى والملاعب، والصوب والمنشآت العامة وغيرها وحماية البيئة وتجميل المدن .

كما تضمنت الأنشطة المضافة أعمال الحفر والردم والهدم والتنكيس والصيانة اللازمة للمبانى والمنشآت العامة وغيرها ، والحصول على الاراضى وتسويتها وتقسيمها وترفيقها واقامة المدن وإنشاء المجتمعات العمرانية وتمليكها للغير ، وأعمال الاستشارات الهندسية والفنية والرسم والتصميمات الهندسية فى جميع المجالات الانشائية والمعمارية وغيرها .

وكذلك إقامة وتنفيذ جميع الاعمال الكهروميكانيكية والاليكترونية والإتصالات والمراقبة والحماية المدنية (الاطفاء ) ، ومد شبكات المياه والصرف والغاز الطبيعى والبترول والطاقة وغيرها والحصول على مستلزمات الانتاج ومواد البناء والخامات والعدد والالات والمعدات اللازمة لنشاط الجمعية من الداخل واستيرادها من الخارج

وشملت الانشطة المضافة ايضا الدخول فى كافة المناقصات والمزايدات والممارسات والتوريدات العمومية المتعلقة بنشاط الجمعية التى تطرحها الدولة ووحدات الحكم المحلى ( الادارة المحلية) والشركات والهيئات العامة والمصالح الحكومية والمؤسسات والقطاع العام والخاص وغيرها من الجهات واقامة المصانع لانتاج مواد البناء ومحطات الخرسانة الجاهزة.