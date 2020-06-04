اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 02:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تكليف محمد العديسى مديرا لمديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد

الخميس، 04 يونيو 2020 12:49 ص
تكليف محمد العديسى مديرا لمديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد محمد العديسى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تكليف محمد منير العديسى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد للعمل مديرا للقطاع، خلفا للدكتور وائل عبد العزيز الذى جرى ندبه مدير عاما لمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية لمدة عام أو لحين شغلها على أن يتم تنفيذ القرارا اعتبارا من يوم 14 يونيو الجارى .

وفى سياق آخر نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية فى عددها الصادر أمس الأربعاء قرار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد بشأن تعديل فى أنشطة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمركز باريس بشان منطقة عمل الجمعية ليكون الوادى الجديد ليتوافق مع طبيعة عملها ، وتعديل المادة رقم 22 من لائحة النظام الداخلة بالجمعية وتتمثل فى "أن يدير الجمعية مجلس مكون من 7 أشخاص فقط"  كما أقرت المديرية تعديل المادة رقم 4 من النظام الداخلى للجمعية وذلك بإضافة أنشطة جديدة لأغراض الجمعية .

وشمل القرار حصر للأنشطة الجديدة التى جرت إضافتها،وتتمثل فى القيام بأعمال المقاولات والإنشاءات والأعمال المتكاملة والتوريدات العمومية وأعمال إنشاء الطرق ، وإقامة المجتمعات العمرانية والوحدات السكنية، والمستشفيات والمدارس والموانىء والنوادى والملاعب، والصوب والمنشآت العامة وغيرها وحماية البيئة وتجميل المدن .

كما تضمنت الأنشطة المضافة أعمال الحفر والردم والهدم والتنكيس والصيانة اللازمة للمبانى والمنشآت العامة وغيرها ، والحصول على الاراضى وتسويتها وتقسيمها وترفيقها واقامة المدن وإنشاء المجتمعات العمرانية وتمليكها للغير ، وأعمال الاستشارات الهندسية والفنية والرسم والتصميمات الهندسية فى جميع المجالات الانشائية والمعمارية وغيرها .

وكذلك إقامة وتنفيذ جميع الاعمال الكهروميكانيكية والاليكترونية والإتصالات والمراقبة والحماية المدنية (الاطفاء ) ، ومد شبكات المياه والصرف والغاز الطبيعى والبترول والطاقة وغيرها والحصول على مستلزمات الانتاج ومواد البناء والخامات والعدد والالات والمعدات اللازمة لنشاط الجمعية من الداخل واستيرادها من الخارج

وشملت الانشطة المضافة ايضا الدخول فى كافة المناقصات والمزايدات والممارسات والتوريدات العمومية المتعلقة بنشاط الجمعية التى تطرحها الدولة ووحدات الحكم المحلى ( الادارة المحلية) والشركات والهيئات العامة والمصالح الحكومية والمؤسسات والقطاع العام والخاص وغيرها من الجهات واقامة المصانع لانتاج مواد البناء ومحطات الخرسانة الجاهزة.

00

 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

الوادى الجديد

تظامن الوادى الجديد

وزيرة التضامن الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة