تقرير إيرانى: خط الفقر يزداد فى العاصمة طهران بنسبة 80%

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف تقرير لمركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيرانى، عن زيادة فى خط الفقر بنسبة 80%، فى العاصمة طهران خلال العامين الماضيين بالنسبة للأسر المكونة لـ 4 أفراد، وارجع ذلك لارتفاع نسبة التضخم والانخفاض الملحوظ لدخول الأفراد.

ولفت التقرير إلى زيادة ملحوظة فى عدم المساواة والفجوة الاجتماعية نتيجة ارتفاع التضخم، كما أدى إلى نمو كبير فى خط الفقر فى طهران وأجزاء أخرى من البلاد بحسب وكالة فارس.

ولفت التقرير الإيرانى إلى انخفاض نسبة الصادرات الإيرانية، وتقليص عدد الدول التى كانت تصدر إيران إليها البضائع من 23 بلد فى عام 2000 إلى 9 بلدان فقط فى 2018.

كما أشار إلى انه حتى مع زيادة الدخول الاسمية، فان القوة الشرائية لكل إيرانى انخفضت أيضا بنحو الثلث مقارنة بعام 2000.

وكانت أعادت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إيران عقب انحساب واشنطن من الاتفاق النوو 2018، كما قررت في 29 مايو 2020، بإنهاء العمل بثلاثة استثناءات أساسية لمشاريع في القطاع النووي المدني الإيراني، بما فيها مشروع تحديث وتعديل مفاعل آراك.