وقالت إن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو يبيعونها لا يفقدون حقوقهم الإنسانية، مشددة على أنه لا ينبغي أن تكون الشعوب الأصلية ضحية شد الحبل بين الدولة والجماعات المسلحة من غير الدول والمصالح التجارية.