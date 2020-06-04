اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 02:25 م
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تعيين حسين الجندى سكرتيرا عاما لمحافظة أسيوط ونقل النجار للمنيا

الخميس، 04 يونيو 2020 02:01 م
تعيين حسين الجندى سكرتيرا عاما لمحافظة أسيوط ونقل النجار للمنيا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
أسيوط – هيثم البدرى

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، عن تفاصيل الأسماء فى حركة المحليات الجديدة، التى شملت تعيين حسين أحمد كمال الجندى ( سكرتير عام محافظة الشرقية ) سكرتير عام لمحافظة أسيوط، كما شملت الحركة نقل عدد من القيادات التنفيذية من محافظة أسيوط إلى مناصب قيادية بمحافظات أخرى، حيث تم نقل المهندس محمد عبد الجليل محمد النجار ( سكرتير عام أسيوط ) بعد تعيينه سكرتير عام محافظة المنيا .

 

كما تضمنت الحركة التى أصدرها اللواء محمود شعراوى، فيما يخص سكرتيرى العموم تعيين كل من هشام على إبراهيم الطويل رئيس مدينة ومركز أسيوط، الذى تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر .

 

وفى نفس السياق وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم فى حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، ومنع مخالفات البناء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.

 

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكدًا على أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية .


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