اليوم السابع
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تعليم الغربية : 122لجنة و 26 استراحة لامتحانات الثانوية العامة

الخميس، 04 يونيو 2020 12:31 م
تعليم الغربية : 122لجنة و 26 استراحة لامتحانات الثانوية العامة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية – مصطفى عادل

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أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على الانتهاء من تجهيز لجان الثانوية العامة لاستقبال ماراثون الامتحانات يوم 21 يونيو الجاري، مضيفا أن عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة 122 لجنة موزعين على الإدارات التعليمية العشر.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم تجهيز جميع اللجان وتركيب مراوح بكل لجنة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، والتأكد من التهوية الجيدة باللجان، وتوفير المياه المثلجة بكل لجنة، مضيفا أنه تم تجهيز 26 استراحة للمراقبين وتجهيزها بالكامل بالأسرة والفرش ووسائل  الإعاشة لتوفير سبل الراحة للمراقبين.

وأكد "ناصر" ان هناك بوتوكولات تعاون مع الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري للتعامل مع الحالات الطارئة، وأيضا بروتوكول مع الإسعاف للتواجد فى محيط اللجان، إلى جانب بروتوكول تعاون مع التموين لتوفير الخبز بكميات كبيرة للمراقبين وتوفير المواد التموينية طوال فترة الامتحانات.

وأضاف أيضا أن هناك بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الغربية، لتأمين لجان الثانوية العامة ومركز توزيع الأسئلة وتأمين سيارات نقل أوراق الأسئلة والاجابات من وإلى اللجان، ونشر افراد شرطة امام كل لجنة.

وكان الدكتور طارق رحمي راشد محافظ الغربية وبحضور  ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اعتمد  نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 ، حيث بلغ اجمالى المتقدمين للشهادة الاعدادية العامة 73700، بنسبة نحاح 99.86 % .

وأوضح محافظ الغربية، أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الاعداديةالمهنية 6415 ، وبلغت نسبة النحاح 96.4 %، في حين بلغت نسبة النحاح  للطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية "صم"، والاعدادية العامة "نور" 100%، و 94.4%  لطلاب التلمذة الصناعية "تربية فكرية".

 

 


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