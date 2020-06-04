اليوم السابع
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تعليم الغربية: توزيع نتيجة الشهادة الإعدادية على الإدارات التعليمية وتعليقها بالمدارس

الخميس، 04 يونيو 2020 12:48 م
تعليم الغربية: توزيع نتيجة الشهادة الإعدادية على الإدارات التعليمية وتعليقها بالمدارس المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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أكد  المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أنه تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى، بجميع المدارس بالإدارات التعليمية العشر.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم إعداد كشوف بالنتائج الخاصة بكل مدرسة، وتسليمها لمندوبي الإدارات التعليمية على ان تقوم كل مدرسة باستلام نتيجتها الخاصة.

وأضاف أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس، بمنع التكدس داخل المدارس أثناء استلام اولياء الأمور او الطلبة النتيجة حفاظا على سلامتهم.

وكان الدكتورطارق رحمي راشد محافظ الغربية وبحضور  ناصر حسن وكيل وزارةالتربية والتعليم بالغربية نتيجة الترم الثانى للشهادة الإعدادية  للعام الدراسى 2019/2020 ، حيث بلغ اجمالى المتقدمين للشهادة الاعدادية العامة 73700، بنسبة نحاح 99.86 % .

وأوضح محافظ الغربية، أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الاعداديةالمهنية 6415 ، وبلغت نسبة النحاح 96.4 %، في حين بلغت نسبة النحاح  للطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية "صم"، والاعدادية العامة "نور" 100%، و 94.4%  لطلاب التلمذة الصناعية "تربية فكرية".

 

 

 


نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظه الغربيه

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

الاعدادية بالغربية 2020

محافظ الغربية

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