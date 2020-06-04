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الخميس، 04 يونيو 2020 12:50 م
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تعطل حركة المرور بطريق بنها المنصورة إثر حادث تصادم أمام كفر شكر

الخميس، 04 يونيو 2020 12:49 م
تعطل حركة المرور بطريق بنها المنصورة إثر حادث تصادم أمام كفر شكر تصادم سيارات - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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تعطلت حركة طريق بنها المنصورة ، أمام مدخل مدينة كفر شكر بسبب حادث تصادم سيارة جامبو محملة بالكرتون فى عامود كهرباء والحاجز الخرسانى بالطريق ، مما أدى إلى تعطل حركة السيارات والمسافرين دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق بنها المنصورة قرب مدخل مدينة كفر شكر ، وأسفر الحادث عن وجود شلل مرورى ، وتعطل حركة السيارات الذين فروا إلى داخل المدينة وتسبب فى زحام كبير بالشوارع الرئيسية والفرعية .

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين اصطدام سياره نقل جامبو رقم 3437 ق. ل محملة بالكرتون فى عامود كهرباء والحاجز الخرسانى بالطريق فى اتجاه مدينة بنها ، وجار البحث عن لودر لرفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

 


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