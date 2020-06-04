اليوم السابع
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تعرف على سبب إنشاء مجمع التحرير.. به 1356 حجرة ويستوعب 18 ألف موظف.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 08:00 ص
تعرف على سبب إنشاء مجمع التحرير.. به 1356 حجرة ويستوعب 18 ألف موظف.. صور مجمع التحرير
كتب سيد الخلفاوى

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يعد مجمع التحرير أو مجمع المصالح الحكومية، من أقدم المباني بميدان التحرير بالقاهرة، وشهد المجمع على أحداث كثيرة، وتغير ملامح ميدان التحرير من حوله وأسمه أيضا لأكثر من مرة ولكن بقى المجمع كما هو يقصده الآلاف يوميا.

ويرجع تاريخ إنشاء المجمع في الوقت الذى رحلت فيه القوات البريطانية عن مصر، حيث قرر الملك فاروق هدم الثكنات العسكرية الإنجليزية التي كانت تحتل ميدان الإسماعيلية (التحرير حاليًا)، وتلت ذلك عدة خطط لتطوير الميدان.

في عام 1948 بدأ المعمارى المصري محمد بك كمال إسماعيل فى بناء "مجمع الجلاء" (مجمع التحرير حاليًا)، بتكلفة بلغت 350 ألف جنيه، بهدف توفير النفقات الباهظة التى كانت تتحملها الدولة المصرية جراء استئجار عدد كبير من العقارات لمصالحها، وأيضا لتوفير جهد المواطن الذى كان يضطر إلى المرور على عدة مكاتب فى عدة أماكن لتخليص أوراقه.

وصمم المجمع على الطراز الحداثى، و انصب الاهتمام على "الجدوى والفائدة" أكثر من الناحية الجمالية، فقد كان يجب أن يتسع لأربعة آلاف موظف فى ذلك الوقت، ويعتبر مجمع التحرير مبنى إداري لإدارات مختلفة، ويتكون من 14 دوراً، وتم بنائه على مساحة 28 ألف متر وارتفاعه 55 متراً وبه 1356 حجرة للموظفين، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.

و يعتبر أثر تاريخي من تاريخ مصر ، فمجمع التحرير متعدد الأشكال، فإذا نظرت له وأنت تقف قبل جامع عمر مكرم، سيبدو لك، كمقدمة سفينة على قدر كبير من الرشاقة، خطوطها الجانبية تنساب بنعومة، وإذا نظرت له من شارع الشيخ ريحان، أى إلى ظهر المجمع، سترى ما يشبه جزءا من دائرة، قمتها زاحفة نحوك، تتسم بالحيوية، وإذا وقفت في منتصف الميدان، فإن المجمع سيتخذ هيئة القوس.

المبنى الذى أشرفت عليه شركة مقاولات مصرية إيطالية باسم ، افتتح رسميًا عام 1951، ومع مرور السنين تضاعفت أعداد الموظفين العاملين فيه حتى بلغ نحو 18 ألف موظف، وأصبح يتردد عليه عشرات الآلاف من المواطنين يوميا، ما تسبب في اختناق مرورى في قلب العاصمة، دعا الحكومات المتعاقبة إلى التفكير فى نقله إلى مكان آخر لتخفيف العبء عن وسط البلد

 

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مجمع التحرير

مجمع المصالح الحكومية

التحرير

ميدان التحرير

معالم القاهرة

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