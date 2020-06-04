تعرف على حركة المحليات الجديدة بمحافظة دمياط

دمياط عبده عبد البارى

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة المحليات بمحافظة دمياط، ضمن حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية تضمنت حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحي و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة.

وشملت حركة المحليات فى محافظة دمياط تعيين وحيد ابراهيم المتولى رضوان رئيس حي شرق الاسكندرية (سابقاً) رئيسا لمركز ومدينة فارسكور- دمياط

- أحمد محمد أحمد سراج الدين تعيين جديد رئيسا لمدينة ميت أبو غالب- دمياط

- عصام عبد الغنى على غانم رئيس حي ثان المحلة الكبرى – الغربية رئيسًا لمدينة عزبة البرج –دمياط

- عصام عبد الغنى على غانم ئيس حي ثان المحلة الكبرى – الغربية رئيسا لمدينة عزبة البرج –دمياط

- امير محمد محمد الأمير أحمد رئيس مركز ومدينة الخانكة - القليوبية (سابقاً) رئيسا لمدينة الروضة- دمياط

- غريب احمد على عارف رئيس مركز ومدينة شبين القناطر – القليوبية رئيسا لمركز ومدينة الزرقا-دمياط

-- محمد أحمد محمد هنداوى رئيس مركز ومدينة بركة السبع – المنوفية رئيسا لمدينة السرو- دمياط

- تعيين متولى حسن محمد حسنين رئيس مركز ومدينة فايد – الإسماعيلية رئيسا لمركز ومدينة كفر البطيخ-دمياط

- تعيين حازم محمد يوسف حواس رئيس مركز ومدينة دمياط( تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة دمياط

-هشام رفعت محمد ابو عتمان رئيس مركز ومدينة فارسكور – دمياط رئيسًا لمركز ومدينة كفر شكر- القليوبية

- محمود شحاتة محمود بريك رئيس مدينة ميت أبو غالب – دمياط رئيسا لحي الجمرك- الإسكندرية

- فادى يوسف لوقا رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم.

- تعيين آمال وحيد عبد الحميد بركات رئيس مدينة الروضة – دمياط رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية.