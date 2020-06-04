تعرف على اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام الجديد لمحافظة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، تفاصيل الأسماء فى حركة المحليات الجديدة، التى شملت تعيين عبد الفتاح حمدى تمام عطيه سكرتير عام البحر الأحمر، سكرتير عام الإسكندرية.

و اللواء محمد عبد الفتاح حمدى تمام، من مواليد محافظة الجيزة فى أكتوبر عام 1963 ، وتولى منصب رئيس مركز و مدينة نقادة عام 2006 ،ورئيس مركز و مدينة قنا عام 2008 ،و رئيس مركز ومدينة شبين القناطر عام 2011 ،ورئيس الإدارة المرزية للرقابة قطاع التفتيش بالوزارة عام 2012 ، و سكرتير عام مساعد لمحافظة البحر الآحمر منذ 2014 وحتى 2016 ، ثم تولى منصب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر.

و اللواء عبد الفتاح تمام حاصل على عدد من الدرجات العلمية، فهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1985 ، بكالويورس تجارة (إدارة أعمال ) 1987 ، و دورة تنمية مهارات الادارة المحلية عام 2007 ، وفى مجال الخبرات حاصل على أفضل مدير متميز على مستوى محافظة قنا عام 2009 ،و أفضل مدير متميز على مستوى محافظة قنا عام 2010 .

وقد أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ،على أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية تتضمن 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة، و60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

يذكر أن حركة المحليات التى اعتمدها الوزير كان مقررا إعلانها فى شهر فبراير الماضى وتعذر إعلانها بسبب خضوع المرشحين لتولى المناصب القيادية لبرنامج تدريبى داخل مركز التنمية المحلية بسقارة حتى أوائل شهر مارس.