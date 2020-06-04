تعرف على السيرة الذاتية للواء حسين الجندى سكرتير عام محافظة أسيوط الجديد

أسيوط – هيثم البدرى

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، تعيين اللواء الدكتور حسين أحمد كمال الجندى سكرتيرا عاما لمحافظة أسيوط ، وذلك ضمن حركة المحليات الجديدة، واللواء حسين الجندى هو لواء شرطة ، وكان من أوائل دفعته فى كلية الشرطة ، حيث كان من بين الخمسة الأوائل على كلية الشرطة فى دفعته ، ثم بعد ذلك تدرج فى المناصب الى أن وصل الى رتبة مساعد وزير، وعمل بأكاديمية الشرطة المصرية ، وعرف عنه التفانى فى العمل فى كل المناصب التى تقلدها حتى منحه الرئيس عبد الفتاح السيسى نوط الإمتياز من الطبقة الأولى عام 2016 فى عيد الشرطة وكان آخر المناصب التى تقلدها سكرتير عام محافظة الشرقية الى أن تم الإعلان اليوم عن تعيينه سكرتيرا عاما لمحافظة أسيوط .

وكانت حركة التنمية المحلية قد شملت تعيين حسين أحمد كمال الجندى ( سكرتير عام محافظة الشرقية ) سكرتير عام لمحافظة أسيوط ،كما شملت الحركة نقل عدد من القيادات التنفيذية من محافظة أسيوط الى مناصب قيادية بمحافظات أخرى حيث تم نقل المهندس محمد عبد الجليل محمد النجار (سكرتير عام أسيوط ) بعد تعيينه سكرتير عام محافظة المنيا .

كما تضمنت الحركة التى أصدرها اللواء محمود شعراوى فيما يخص سكرتيرى العموم تعيين كل من هشام على إبراهيم الطويل رئيس مدينة ومركز أسيوط الذى تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر .

وفى نفس السياق وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم فى حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكداً على أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية .