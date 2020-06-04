تعرف على السيرة الذاتية لأيمن محمد عبد العال الشريف رئيس مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أسماء حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، التى اعتمدها اليوم الخميس، وشملت الحركة، تعيين أيمن محمد عبد العال رئيساً لمدينة الأقصر، وأحمد السنوسى عبدالله رئيس مدينة الكردى بالدقهلية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر.

وكان قد ولد العميد أيمن محمد عبد العال الشريف رئيس مدينة الأقصر، فى 2/8/1966 وهو متزوج، وفى عام 1988 حصل على بكالوريوس علوم عسكرية، وفى 1993 حصل على بكالوريوس تجارة، وفى 2008/2009 حصل على دبلوم الدراسات العليا في ادارة الموارد البشرية، وحصل على شأن القياديه بالقاهرة في الفتره من 31/8/25،2014/9/2014، وتنمية مهارات مديري ادارات املاك الدولة(رقم4) بسقارة في الفتره من 1/1/2012حتي 20/1/2012.

كما شغل العميد أيمن الشريف مناصب رئيس مركز ومدينة القرنة، ونائب رئيس مركز ومدينة اسنا، ومدير ادارة المتابعه الميدانية لحين ورود قرار السيد وزير التنمية المحلية بتعيين رئيس مركز ومدينة اسنا، وسكرتير عام مدينة الاقصر وقائم باعمال رئيس المدينة .

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم في حركة المحليات الجديدة ببذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير، وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكداً على أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.